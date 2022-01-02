Москва, 2 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Коллективный Запад продолжает активно развивать и спонсировать проект «анти-Россия» на Украине, закрывая глаза на стремительное скатывание этой страны к националистической политике, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«И как сегодня вообще на европейском пространстве допускается прославление нацистских преступников? Ответ, очевидно, нужно спрашивать у тех, кто последовательно занимается фальсификацией истории Второй мировой войны, пытаясь принизить роль советского солдата в победе над фашизмом и демонизировать современную Россию», — указал Слуцкий в телеграм-канале.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин совершенно прав, говоря о недопустимости поощрения национализма и его возрождения в Европе, отметил парламентарий.

«Российская делегация намерена поднять этот вопрос на всех межпарламентских площадках, в первую очередь в ПАСЕ и ПА ОБСЕ. И не исключаю, что уже в самое ближайшее время — на первых сессиях ассамблей в наступившем 2022 году», — заверил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 января 2022 года в центре Киева промаршировали последователи Бандеры, прославляя кровавого палача и пособника фашистов.