Москва, 5 января, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Новый пенсионный продукт от правительства РФ в Госдуме уже назвали обманом граждан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Копейки

«Оно (правительство — ред.) не рискнуло внести этот законопроект накануне выборов, но сейчас мы с вами его получим. И уже было озвучено мнение одного из руководителей Центробанка, что нынешними пенсионерами уже заниматься бесперспективно, они всё равно будут получать нищенскую пенсию, на которую с трудом будут выживать. Ну, а для тех, кто хочет больше, вновь появится механизм откладывания средств от собственной зарплаты — в виде уменьшения подоходного налога либо каких-то других механизмов, — в ближайшее время мы увидим», — рассуждает депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Но при том же варианте механизма страховки со стороны государства, который был до этого, когда государство не может и не хочет гарантировать хотя бы минимальный, на уровне процентной ставки инфляции, которая у нас регулярно фиксируется на год, рост пенсии, ничего путного не выйдет. Это будет точно такой же обман граждан», — предполагает парламентарий.

Законопроект о новой накопительной пенсии в Госдуме ожидают в начале 2022 года.

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