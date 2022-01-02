Москва, , 16:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили основные итоги двустороннего сотрудничества. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«В.Путин и Р. Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства между РФ и Турцией», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили и международные темы, включая вопросы сирийского и ливийского урегулирования, ситуацию в Закавказье, а также известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе новогоднего обращения заявил, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности.