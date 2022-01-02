Верхняя Салда, Свердловская область, , 16:11 — REGNUM В Верхней Салде Свердловской области 135 многоквартирных домов лишились отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Отопление

Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что аварийная ситуация возникла 26 декабря. Но тогда низкая температура воздуха не позволила провести восстановительные работы, так как для этого нудно было отключить горячую воду и отопление. 2 января в городе наконец потеплело и коммунальщики решили провести необходимые работы.

Отключение продлится до 20:00 местного времени. Прокуратура держит ситуацию на контроле и проводит проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.