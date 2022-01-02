Верхняя Салда, Свердловская область, 2 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Верхней Салде Свердловской области 135 многоквартирных домов лишились отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Известно, что аварийная ситуация возникла 26 декабря. Но тогда низкая температура воздуха не позволила провести восстановительные работы, так как для этого нудно было отключить горячую воду и отопление. 2 января в городе наконец потеплело и коммунальщики решили провести необходимые работы.

Отключение продлится до 20:00 местного времени. Прокуратура держит ситуацию на контроле и проводит проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.