Рязань, , 16:08 — REGNUM Трасса в Рязанской области, на которой произошло смертельное дорожно-транспортное происшествия с участием автобуса, в момент аварии не была скользкой. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

На месте аварии Https://ryazan.sledcom.ru

«На момент ДТП проезжая часть влажная, снег, дорожное покрытие без дефектов, проезжая часть нескользкая», — сообщили в компании.

Там также добавили, что участок обработали противогололёдным составом за полчаса до аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 января на трассе в Скопинском районе Рязанской области рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, столкнулся с опорой моста. Погибли пять человек, 12 госпитализированы, в том числе трое — в тяжёлом состоянии. Возбуждено два уголовных дела.

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