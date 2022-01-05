Москва, , 00:00 — REGNUM В России вступил в силу закон о периоде выплаты накопительной пенсии, сообщает ИА REGNUM.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С учётом данных Росстата и в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии с 1 января 2022 года показатель устанавливается в размере 264 месяцев.

Таким образом, показатель остается неизменным с 2021 года.

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единой Россия») обратила внимание на то, что количество женщин в 2021 году впервые меньше, чем количество мужчин, достигших возраста 60 лет.

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