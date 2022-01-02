Ливерпуль, Великобритания, 2 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» является более заразным, однако его клинические последствия менее опасны по сравнению с другими разновидностями вируса. Это следует из препринта исследования ученых Ливерпульского университета, которое обнародовано 2 января на платформе BioRxiv.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Как считают исследователи, в настоящее время тяжесть протекания болезни при заражении разновидностью SARS-CoV-2 «Омикрон» является главным вопросом.

Также указывается, что для того, чтобы это выяснить биологи Ливерпульского университета заразили подопытных мышей вариантами Pango B, «Омикрон» и «Дельта».

В результате у зараженных «Омикроном» животных последствия заболевания оказались менее тяжелыми по сравнению с остальными, и они смогли быстрее восстановиться. Кроме того, содержание вируса, как в верхних, так и в нижних отделах респираторной системы этих мышей оказалось ниже при заражении штаммом «Омикрон».

Помимо того, исследователи отмечают, что антигенная разновидность «Омикрона» от предыдущих вариантов коронавируса говорит, что нужно изменить уже существующие вакцины от нового заболевания для того, чтобы смягчить негативное влияние от высокой трансмиссивности варианта.

«Тем не менее, возможно, эта мера будет слишком запоздалой, чтобы сдержать распространение «Омикрона». Результаты исследования, проведенного на животных, дают возможность предполагать, что клинические последствия инфицирования «Омикроном» менее тяжелые, но его высокая трансмиссивность может создать нагрузку на систему здравоохранения, даже если будет госпитализирована меньшая часть инфицированных пациентов», — говорится в статье ученых Ливерпульского университета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом выросло на 18233 случая.