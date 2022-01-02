Москва, 2 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Более 40 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 2 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:01 мск в аэропорту «Домодедово» задержано семь рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 10 рейсов, еще 17 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности до вечера 3 января.