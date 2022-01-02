Москва, , 16:02 — REGNUM Российская пусковая программа на 2022 год включает два запуска пилотируемых кораблей «Союз МС» к Международной космической станции. 2 января об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Союз МС-10 Roscosmos.ru

Первый из стартов назначен на 18 марта. Корабль «Союз МС-21» доставит на орбитальную станцию космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Полёт будет проходить по сверхбыстрой двухвитковой схеме, корабль состыкуется с новым узловым модулем «Причал».

Вторая российская пилотируемая миссия 2022 года запланирована на 21 сентября. Также в этом году на МКС отправится единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина.

Она полетит на орбитальную станцию на американском корабле Crew Dragon в рамках программы обмена России и США. По этой программе американские астронавты будут получать места на российских космических кораблях, а российские космонавты — на американских.

Кикина пройдёт подготовку к полёту на американском корабле в США. Старт планируется на осень 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Анна Кикина подтвердила готовность к полёту на корабле Crew Dragon