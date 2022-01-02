Волгоград, 2 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В аварии с пассажирским автобусом под Рязанью пострадали двое жителей Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 января в пресс-службе администрации региона.

Volganet.ru Администрация Волгоградской области

Губернатор Андрей Бочаров поручил руководителями профильных ведомств взять на контроль ситуацию с ДТП с участием автобуса в Рязанской области. По уточнённым данным среди пострадавших двое волгоградцев — житель Новониколаевского района 1964 года рождения и житель Волгограда1986 гола рождения. Они доставлены в Скопинский медцентр.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием рейсового автобуса «Москва — Астрахань» произошла утром 2 января в Скопинском районе Рязанской области на 277 км федеральной трассы Р-22. Погибли пять человек, травмы получили более 20.