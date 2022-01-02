Москва, 2 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием екатеринбургской команды «Автомобилист» и хельсинского клуба «Йокерит» официально отменен. Об этом 2 января сообщает пресс-служба КХЛ.

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«В связи с переводом части игроков хоккейного клуба «Автомобилист» на карантин и отсутствием возможности обеспечения их замены, матч «Йокерит» — «Автомобилист», запланированный на 3 января 2022 года, не состоится», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что оба клуба согласны провести эту встречу в другую дату и уточняется, что решение о такой дате будет принято дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что аргентинский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил положительный результат теста на коронавирус.