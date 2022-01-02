Турин, Италия, 2 января, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Туринский футбольный клуб «Ювентус» направил запрос команде «Пари Сен-Жермен» по поводу перехода ее аргентинского нападающего Мауро Икарди. Об этом 2 января сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в соцсети Twitter.

Мауро Икарди

По информации источника, команда из Турина хочет арендовать 28-летнего футболиста без возможности его выкупа.

Отметим, Мауро Икарди играет в «ПСЖ» с лета 2020 года и в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах за клуб, отличившись в них пятью голами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.