Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM В первые сутки 2022 года в Петербурге доставили в больницы 215 пациентов с COVID-19, что на 76 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Об этом 2 января сообщили в региональном оперштабе.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Петербурге для больных с COVID-19 развернуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных стационарах. В коронавирусных стационарах Петербурга находятся 5273 человека (+21 к показателю предыдущих суток). За 1 января 2022 года из больниц выписали по выздоровлению 128 человек (-340). В реанимационных отделениях ковидных стационаров находятся 611 пациентов (+29). К аппаратам ИВЛ подключены 344 пациентов (+14).

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 20 873 пациентов (-102). На карантине находятся 1920 человек (-223), в обсерваторе уже третий день нет ни одного человека.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки увеличился на 0,05 ед. и составляет 0,86 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 1468 новых случаев коронавируса, выздоровели 528 человек из числа ранее заболевших, скончались 57 человек.

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