Вашингтон, 2 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Специализирующийся на индустрии видеоигр журналист Джейсон Шрайер составил список из 10 лучших видеоигр 2021 года в материале для Bloomberg. Рейтинг опубликован на сайте агентства.

Скриншот с YouTube Deathloop

Шрайер напомнил, что многие разработчики видеоигр перенесли планировавшиеся на 2021 год релизы из-за проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Но, несмотря на это, в прошедшем году было представлено несколько хороших игр.

Автор выделил 10 лучших проектов, которые перечислил в алфавитном порядке. В этот список вошли ролевая игра Bravely Default II, action-adventure Deathloop и детективная приключенческая игра The Forgotten City.

В список лучших игр года также вошли квест The Great Ace Attorney Chronicles, визуальная новелла The House in Fata Morgana и игра для консоли Nintendo Switch Metroid Dread. Завершили перечень проекты Outer Wilds: Echoes of the Eye, Overboard, Psychonauts 2 и Tales of Arise.