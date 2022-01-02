Бразилиа, , 15:21 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль дос Аньос предложил американскому спортсмену, бывшему временному чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсону провести поединок-реванш. Он написал об этом 2 января на своей странице в соцсети Twitter.

UFC (сс) Andreas Arcabic

«Тони, есть планы на 19 февраля? Я дал UFC зелёный свет», — отметил в своем сообщении бразилец.

При этом первый бой между дос Аньосом и Фергюсоном состоялся в ноябре 2016 года и тогда победу одержал представитель США.

Отметим, Тони Фергюсон проиграл свои последние три поединка в ММА, последний раз он победил в 2019 году, одолев своего соотечественника Дональда Серроне.