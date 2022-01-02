Санкт-Петербург, 2 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Женщина отравилась угарным газом в квартирном пожаре на Васильевском острове Петербурга. Ещё 50 человек эвакуировали из жилого дома. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Skitterphoto Горящая спичка

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Нахимова, 1, поступило на пульт дежурного 2 января в 13:23 мск. В девятиэтажном доме — бывшем общежитии — горела комната площадью 15 кв. метров и коридор 20 кв. метров на седьмом этаже. Пожару был присвоен первый номер сложности, из здания спасён 31 человек, в том числе шестеро сняты с помощью автоматической лестницы, по маршевой лестнице выведены 25 человек.

«Всего эвакуированы 50 человек. В 14:15 локализация, ликвидация открытого горения. Пострадала женщина, спасена с помощью автоматической лестницы с горящего этажа. У неё диагностировано отравление углекислым газом, госпитализирована», — отметили в ведомстве.

В связи с пожаром в жилом доме на улице Нахимова СПб ГУП «Пассажиравтотранс» выделил автобус для временного размещения эвакуированных жителей дома.