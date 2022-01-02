Санкт-Петербург, 2 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году запланирован на ноябрь, сообщил ТАСС 2 января вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Vk.com Санкт-Петербургский международный культурный форум 2015

«У нас уже есть даты Культурного форума 2022 года — 10−12 ноября», — рассказал Пиотровский.

Ежегодный культурный форум в 2020 и 2021 годах отменялся из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В 2019 году в работе форума приняли участие более 40 тысяч человек. География международного форума охватила 96 стран мира.

Организаторами Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство России. Минкультуры РФ и правительство Санкт-Петербурга. В рамках форума проходят лекции, дискуссии, спектакли, концерты, выставки и другие события.