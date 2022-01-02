Пермь, 2 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Перми аэропорт возобновил свою работу, прерванную из-за обильного снегопада. Об этом сообщили журналистам в воздушной гавани.

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Работа была восстановлена с 16:00 по местному времени. Рейсы обслуживаются в стандартном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, около 13:00 аэропорт был вынужден прервать работу по приёму и отправке самолётов. Причиной стал обильный снегопад, пришлось расчищать аэродром от снега.