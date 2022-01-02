Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM Жители Ботанического жилого района Екатеринбурга жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. Об этом пишут СМИ.

Отопление

Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, отключение коснулось 51 многоквартирного дома. Поздним вечером 1 января городская единая дежурно-диспетчерская служба зафиксировала повреждение тепломагистрали в районе дома № 33 по улице Родонитовая. Устранить последствия ЧП планируется к 20:00 по местному времени 2 января.

Прокуратура Чкаловского района города проводит проверку по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры. В здании районной прокуратуры организовано дежурство оперативных сотрудников и проводятся надзорные мероприятия. В ходе проверки ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства, а при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.