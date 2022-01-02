Рим, 2 января, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Бразильский защитник римского футбольного клуба «Лацио» Луис Фелипе может сменить итальянский чемпионат на российский. Об этом 2 января сообщает Corriere dello Sport.

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По данным источника, 24-летним футболист интересуется санкт-петербургская команда «Зенит».

При этом отмечается, что игрок не может договориться с руководством «Лацио» о продлении контракта, так как он хочет ежегодную зарплату в размере €2,5 млн, в то время как в римской команде ему предлагают чуть менее €2 млн.

В то же время, в случае, если игрок не продлит соглашение со своей нынешней командой, летом наступившего года он может стать свободным агентом.

Отметим, Луис Фелипе перешел в «Лацио» в 2016 году и в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 16 матчах итальянской Серии А, не отличившись в них результативными действиями.