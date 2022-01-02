Саутгемптон, Великобритания, , 14:37 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Саутгемптон» Самюэль Маккуин решил завершить свою профессиональную карьеру. Об этом 2 января сообщает пресс-служба команды.

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При этом 26-летний футболист не смог восстановиться после разрыва крестообразных связок колена, который он получил в 2018 году, когда играл на правах аренды за команду «Мидлсбро».

"Я так отчаянно хочу снова играть в футбол, но должен делать то, что лучше подходит мне и моей семье. Спасибо клубу, я получал полную поддержку со всех сторон, это было удивительно. Но теперь я постараюсь максимально использовать оставшуюся часть жизни, которая у меня есть», — заявил по этом поводу сам игрок.

Отметим, в общей сложности Самюэль Маккуин сыграл в 20 матчах в английской Премьер-лиге и отметился в них одним голевым пасом.