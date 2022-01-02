Москва, 2 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. На территории Москвы открылось еще четыре новых пункта обогрева для бездомных граждан. Об этом 2 января сообщается на портале mos.ru.

Марина Каширская ИА REGNUM Пункт обогрева

Всего на территории столицы действует 16 подобных объектов. В каждом из них можно согреться, попить чай и получить теплую одежду. Пункты выдерживают мороз до минус 40 градусов, отличаются комфортом и вместительностью, отметил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

«Сегодня у нас работает 16 пунктов обогрева для бездомных людей, что почти в три раза больше, чем прошлой зимой. Здесь люди могут получить необходимую помощь в сильные морозы. По поддержке бездомных мы также находимся в постоянном контакте с общественными организациями», — сказал чиновник.

Часть пунктов обогрева представляют из себя автобусы мобильной службы «Социальный патруль», остальные — более вместительные палатки. Расположены они рядом с отделениями центров социальной адаптации «Дмитровское» (Ижорская улица, дом 21, строение 3), «Востряково» (улица Матросова, дом 4), «Косино-Ухтомское» (улица Михельсона, дом 6), а также на территории Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки (Иловайская улица, дом 2). Помимо этого, бездомные люди могут получить помощь на привокзальных территориях Ярославского, Киевского, Курского, Павелецкого, Белорусского, Савеловского и Казанского вокзалов. Все пункты работают круглосуточно.