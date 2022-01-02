Москва, , 14:30 — REGNUM Роспотребнадзор советует заведениям общественного питания отказаться от организации «шведских столов» в новогодние праздники. Об этом говорится в методических рекомендациях по организации противоэпидемических мероприятий в условиях риска распространения COVID-19 в период праздников.

Новогодний стол Pxhere.com

«Организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания по типу «шведский стол» — исключить», — указывается в документе.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от организации анимационных новогодних программ для детей с конкурсами и выступлениями артистов в фойе и коридорах торговых и выставочных центров.