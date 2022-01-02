Вашингтон, 2 января, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с американской компанией Advanced Cooling Technologies (ACT) на разработку системы терморегулирования, которая будет применяться на лунных аппаратах в рамках программы «Артемида». Об этом сообщает портал SpaceNews.

PilotBrent NASA

Подрядчик был выбран на конкурсной основе. За $5 млн компания ACT разработает систему терморегулирования, которая будет использоваться на небольших аппаратах в рамках лунной программы США «Артемида».

Ожидается, что разработанная система сможет использоваться на посадочных модулях и на планетоходах. В частности, она сможет быть применена на луноходе VIPER, который может быть отправлен на Луну в 2023 году.

Местом посадки лунохода станет западная часть кратера Нобиле на южном полюсе Луны. Главной задачей миссии VIPER станет поиск полезных ископаемых и водяного льда.