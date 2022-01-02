Москва, , 14:26 — REGNUM В социальной сети Instagram подвели итоги 2021 года, пишет SRSLY.

Представители соцсети назвали самые оценённые посты в Instagram за прошедший год. Первое место заняла публикация футболиста Криштиану Роналду — в ней он рассказал, что его девушка беременна двойней. Пост набрал 32,2 млн лайков.

Добавим, что на втором месте рейтинга оказались фотографии со свадьбы певицы Арианы Гранде (26,7 млн отметок «нравится»).

А на третьем — ролик модели Кайли Дженнер, в котором она сообщает о своей второй беременности (24,6 млн лайков).