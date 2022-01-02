Москва, , 14:25 — REGNUM Украина все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология, происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Украине забывают, что националистическая идеология не может быть направлена против одних, но быть за других. Она направлена против всего человечества», — указал Володин в телеграм-канале.

Совершенно очевидно: именно по этой причине Израиль осудил шествие бандеровцев на Украине, потребовал проведения расследования антисемитских проявлений во время марша, подчеркнул, что прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста, напомнил спикер Госдумы.

«Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия… Чудовищным выглядит сам факт, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву», — констатировал Володин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 января 2022 года факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры прошел в Киеве недалеко от здания офиса президента Украины Владимира Зеленского. Около 1 тыс. представителей националистических организаций пришли туда от парка им. Т. Г. Шевченко по центральным улицам города.

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