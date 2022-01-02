Самара, 2 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Судье в отставке Евгению Гладкову не удастся избежать наказание, чего бы он в состоянии возбуждения и не заявлял полицейским, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Er.ru Александр Хинштейн

«Не сомневаюсь, что сразу после праздников процедура лишения Гладкова статуса будет запущена. Также не сомневаюсь, что Самарская областная ККС прекратит его полномочия за совершение грубого дисциплинарного проступка», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Он указал на то, что протокол о совершении им нарушений и отказ от медосвидетельства составлен, все материалы направлены в прокуратуру в соответствии с установленной процедурой. Автомобиль судьи поставлен на штрафстоянку.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Самаре пьяный судья в отставке Евгений Гладков сел за руль автомобиля. Проходить медосвидетельствование он отказался.

Привлечение к ответственности бывшего судьи возможно только с согласия прокуратуры.

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