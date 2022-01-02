Анкара, 2 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Полузащитник стамбульского футбольного клуба «Фенербахче» Месут Озил может приобрести другую турецкую футбольную команду. Об этом 2 января сообщает Bild.

Ronnie Macdonald Мезут Озил

По информации источника, 33-летний футболист намерен приобрести команду «Корум», выступающую в третьем по значимости дивизионе турецкого футбола. При этом общая сумма сделки может составить порядка €1,3 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Месут Озил сыграл в составе «Фенербахче» в 20 матчах и отличился в них восемью голами и двумя результативными передачами, его действующий контакт рассчитан до лета 2024 года.