Москва, 2 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Вероятность начала военного конфликта между РФ и НАТО оценивается как крайне малая, однако в случае начала военных действий армия РФ будет иметь преимущество. Об этом рассказал политолог Василий Кашин.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

По его словам, как передает «Московский комсомолец», «Цирконы» и «Сарматы» станут «главными козырями» РФ на случай возможной войны с НАТО.

«Армия РФ обладает значительным боевым опытом. У нас — превосходство в отдельных видах вооружений: гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Сармат», «Циркон», «Авангард», — отметил он, добавив, что «Кинжал» Запад называет «убийцей авианосцев».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что серийные поставки ракеты «Циркон» начнутся в 2022 г.