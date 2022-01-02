Санкт-Петербург, 2 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Петербурге после неосторожного пуска сигнальной ракетницы «Бедствие» произошёл пожар и частичное обрушение балкона жилого дома в Невском районе города. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом 2 января сообщает телеканал «78».

Babax.by Фейерверк

Инцидент произошёл в ночь на 1 января на балконе одной из квартир дома № 19 по Рыбацкому проспекту. В результате пожара произошло обрушение внешней панели балкона и оконной рамы. В этот момент в квартире никого не было, никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли пусковой контейнер реактивного сигнального патрона «Бедствие».

"В настоящее время выясняются причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.