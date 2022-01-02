Москва, 2 января, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту СССР Юрию Григоровичу в связи с 95-летием. Телеграмма опубликована 2 января на сайте президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин и Юрий Григорович

Путин назвал Григоровича «подлинным патриархом отечественной школы классического танца». Он подчеркнул, что хореограф пользуется заслуженным признанием не только в нашей стране, но и за её пределами.

«Знаменитые спектакли, поставленные Вами за годы плодотворной деятельности, и сегодня украшают репертуары крупнейших российских и зарубежных театров, а Ваши воспитанники берегут и достойно продолжают творческие традиции своего учителя», — отметил президент России.

Юрий Григорович — один из самых выдающихся хореографов XX века — родился 2 января 1927 года. Григорович был балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета, главным балетмейстером московского Большого театра, руководил основанной им труппой «Большой театр — студия Юрия Григоровича».

В 1973 году Григоровичу присвоено звание народного артиста СССР. Хореограф удостоен множества государственных наград, включая государственные премии СССР и РФ. Является кавалером. Является кавалером Святого апостола Андрея Первозванного и двух орденов Ленина.