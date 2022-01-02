Лондон, , 13:59 — REGNUM Британского принца Эндрю могут лишить титула герцога Йоркского, если проиграет гражданский иск Вирджинии Робертс-Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании, пишет The Sunday Times.

Также ему пригрозили исключением из благотворительных организаций.

«Мы не можем заставить его отречься … Вместо этого его попросят отказаться от титула герцога», — отметил источник во дворце.

Джуффре утверждает, что в 2001 г., когда ей было 17 лет, ее заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю. Срокдавности преступления истек, но иск принят благодаря нью-йоркскому закону о пострадавших детях.