Сигулда, Латвия, 2 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Пятое место на этапе Кубка мира по бобслею, который проходит в Сигулде, заняли в соревнованиях двоек российские бобслеистки Анастасия Макарова и Елена Мамедова. Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

German Federal Archive Бобслей

Перове место заняли представительницы США Элана Мейерс Тэйлор и Лэйк Кваза с результатом 1 минута 41,88 секунды.

Вторыми стали Мика Макнилл и Адель Николл из Британии, отставшие от победительниц на +0,22 секунды, третьими — канадские спортсменки Кристин де Брюин и Кристен Буйновски, которые отстали на+0,24 секунды.

Занявшие пятое место Макарова и Мамедова отстали от лидеров на 0,51 секунды.

Отметим, следующий этап мирового первенства по бобслею состоится Винтерберге (ФРГ) с 8 по 9 января.