Воронеж, , 13:45 — REGNUM Пьяный водитель сбил двух пешеходов на парковке торгового центра в Воронеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 января в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пьяный водитель

Предварительно установлено, что 1 января около 18:00 на парковке торгового центра в Коминтерновском районе 36-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, управляя автомобилем Kia Rio, сначала врезался в припаркованный автомобиль Land Rover Freelander, а затем сбил двух пешеходов, десятилетнего мальчика и 23-летнюю девушку.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы, их госпитализировали, а после оказания помощи отпустили домой. Полиция проводит проверку по факту аварии.