Лондон, , 13:36 — REGNUM Габонский нападающий лондонского футбольного клуба «Арсенал» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти на правах аренды в «Ньюкасл». Об этом 2 января сообщает The Mirror.

Пьер-Эмерик Обамеянг Arsenal.com

По данным источника, «Ньюкасл» хочет взять 32-летнего футболиста в аренду до конца сезона с возможностью выкупа его за £20 млн (около €24 млн).

Также отмечается, что команды уже начали вести переговоры о возможности такой сделки.

Отметим, Пьер-Эмерик Обамеянг в нынешнем сезоне сыграл в составе «Арсенала» в 14 матчах английской Премьер-лиги и отметился в них четырьмя голами. При этом он участвовал в последних матчах команды из-за дисциплинарных нарушений и был лишен капитанской повязки.