Москва, 2 января 2022, 13:36 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены предложить законопроект о запрете ночных автобусных перевозок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 января, об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
«ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами. Но сколько тысяч жертв нам ещё нужно, чтобы такая норма была принята?», — отметил Жириновский.
Под Рязанью разбился автобус, пятеро человек погибли. По предварительным данным, водитель заснул за рулём.