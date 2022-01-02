Москва, , 13:36 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены предложить законопроект о запрете ночных автобусных перевозок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 января, об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

«ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами. Но сколько тысяч жертв нам ещё нужно, чтобы такая норма была принята?», — отметил Жириновский.

Под Рязанью разбился автобус, пятеро человек погибли. По предварительным данным, водитель заснул за рулём.