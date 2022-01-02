Москва, 2 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Плановый выход в открытый космос членов экипажа Международной космической станции назначен на 19 января. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров проведут за бортом МКС около 6,5 часов. Основной целью работ станет интеграция узлового модуля «Причал», состыкованного с орбитальной станцией в конце ноября 2021 года.

В частности, космонавты установят поручни между модулями «Наука» и «Причал», демонтируют чехлы экранно-вакуумной изоляции. Также предстоит подключить кабели связи между двумя новыми модулями.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» состыковался с МКС 29 июля 2021 года. 24 ноября к орбитальной станции прибыл узловой модуль «Причал», с интеграцией которого завершается формирования российского сегмента станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 12 января запланирована коррекция орбиты МКС для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-21» и возвращением с МКС «Союза МС-19».