Скопинский район, Рязанская область, , 13:26 — REGNUM Причиной автоаварии с участием автобуса в Скопинском районе Рязанской области утром 2 января могло стать утомлённое состояние водителя. Об этом сообщили в ГИБДД России.

На месте аварии Https://ryazan.sledcom.ru

«По предварительным данным, водитель автобуса мог находиться за рулем в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность пассажиров и дорожного движения», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 января на трассе в Скопинском районе Рязанской области рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, столкнулся с опорой моста. Погибли пять человек, 12 госпитализированы, в том числе трое — в тяжёлом состоянии. Возбуждено два уголовных дела.

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