Москва, , 13:20 — REGNUM Никулинский суд Москвы пересмотрит дело сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы. Судебное заседание назначено на 19 января.

До этого присяжные вынесли оправдательный вердикт по делу, но Мосгорсуд отменил его и направил дело на пересмотр.

В 2018 г. 21-летняя Томирис была найдена под окнами одного из зданий университета МГИМО. Очевидцы вызвали скорую, и студентку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, но девушка скончалась в больнице.

По данным свидетелей, Томирис выпала из окна одной из аудиторий на IV этаже, где у девушки произошел конфликт с Меджидовым.

Летом 2021 г. присяжные сочли, что вина Меджидова не доказана. На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор.