Москва, 2 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов перейдет в другую московскую команду — «Динамо». Об этом 2 января сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Колчин ИА REGNUM Федор Смолов

По данным издания, стороны уже согласовали условия перехода 31-летнего футболиста и «Динамо» нужно только договориться с игроком об условиях его личного контракта.

Также указывается, что «железнодорожники» готовы отпустить форварда за символическую сумму.

Отметим, в нынешнем сезоне Федор Смолов принял участие в 15 матчах Российской Премьер-лиги в составе «Локомотива» и отметился в них семью голами. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.