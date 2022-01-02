Анадырь, 2 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки прироста числа новых случаев инфицирования COVID-19 в Чукотском АО нет. Об этом 2 января сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Субъекты РФ с наименьшими темпами прироста за сутки:

Чукотский АО — 0%;

Республика Тува — 0,03%;

Калмыкия — 0,04%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 на Чукотке превысил 80%.

Также она отметила, что близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Тува (78,1%) и Подмосковье (77,2%).