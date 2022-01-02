Москва, , 13:07 — REGNUM Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что мошенники под видом сотрудников коммунальных служб города нередко проникают в квартиры.

Чтобы избежать этого, стоит иметь в виду, что специалисты не приходят в выходные и почти всегда предупреждают о своем визите. А внезапные проверки запрещены законом, о таких случаях нужно сообщать полицейским, отметил он.

«В период выходных городские службы не планируют поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения», — отметил Бирюков.

Он добавил, что чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры, которым предлагают поменять оборудование и приобрести аналоги.