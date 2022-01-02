Ростов-на-Дону, 2 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. На станции «Ростов-Главный» встретили новогодний поезд Деда Мороза. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз в метро

Главный зимний волшебник поздравил юных ростовчан и их родителей с Новым годом. Затем на территории центрального железнодорожного вокзала состоялась развлекательная праздничная программа.

«Дети и их родители посетили вагон с фото-купе, вагон-ресторан с блюдами северной кухни, вагон-лавку с сувенирами и сладостями, откуда можно было отправить письмо Деду Морозу», — уточнил Логвиненко.

Напомним, что за время путешествия Дед Мороз посетит более 35 городов России. Посетить передвижную резиденцию можно только по билетам и при наличии QR-кода о вакцинации или свежего отрицательного ПЦР-теста.