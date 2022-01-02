Барселона, Испания, , 13:05 — REGNUM Французский полузащитник футбольного клуба «Барселона» Усман Дембеле может в скорм времени сменить испанский чемпионат на немецкий. Об этом 2 января сообщает Bild.

Усман Дембеле S. Plaine

По информации издания, в данный момент представители 24-летнего футболиста предложили трансфер мюнхенской команде «Бавария».

При этом отмечается, что руководство немецкого клуба скептически относится к возможности такой сделки из-за характера полузащитника.

Отметим, Усман Дмебеле в нынешнем сезоне сыграл в составе «Барселоны» в восьми матчах и отличился в них двумя голевыми пасами. Действующий контракт игрока рассчитан до лета текущего года.