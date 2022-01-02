Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба «Зодиак», в котором в это время находились люди. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Арест

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 2 января неизвестный мужчина поджег входную дверь ночного клуба на Купчинской улице. В этот момент в заведении находилось более 200 посетителей. Огонь удалось потушить собственными силами, в результате ЧП никто не пострадал.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый петербуржец»,— уточнили в полиции.

По результатам оценки причиненного в результате поджога ущерба будет возбуждено уголовное дело.

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