Тайшет, Иркутская область, 2 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщило подробности серьёзного ДТП, произошедшего в ночь на 2 января на 112-м км автодороги Тайшет — Чуна — Братск в районе рабочего поселка Лесогорск Чунского района: произошло столкновение Toyota Camry и Toyota Land Cruiser 200, которые двигались во встречном направлении.

МВД РФ ДТП на трассе «Тайшет-Чуна-Братск»

От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончался на месте автоаварии 38-летний водитель седана. Второй водитель не пострадал.

Установлено, что погибший в сентябре 2021 года судом был лишен права управлять транспортными средствами за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянение и в момент автоаварии не был пристегнут ремнем безопасности. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе водителем внедорожника превысила допустимую норму более чем в семь раз.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года серьезное ДТП случилось в пригороде города Саянска Иркутской области. Двое полицейских скончались на месте аварии, ещё один с серьёзными травмами госпитализирован.

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