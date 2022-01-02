Вашингтон, 2 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Национальную премию Китая за достижения в кинематографе «Золотой петух» в категории «Лучший иностранный фильм» по итогам 2021 года получила драма «Отец» режиссёра Флориана Зеллера. Об этом сообщает журнал Variety.

Цитата из к/ф «Отец». Реж. Флориан Зеллер. 2020. Великобритания — Франция Энтони Хопкинс

В конкурсе участвовали фильмы, показанные в китайском прокате с 1 июля 2020 года по 15 июля 2021 года. На победу в категории «Лучший иностранный фильм» также претендовали ирландский мультфильм «Легенда о волках», драма «Уроки фарси», итальянский фантастический ильм «Пиноккио» и снятая в Таиланде драма «Счастливого старого года».

Жюри отдало предпочтение драме «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. Ранее этот фильм получил две премии «Оскар» в категориях «Лучший актёр» и «Лучший адаптированный сценарий».

Главный приз среди китайских картин в категории «Лучший полнометражный фильм» получила историческая драма «Хранитель острова». Наибольшее количество наград в других категориях досталось режиссёру Чжан Имоу и его двум фильмам «Над обрывом» и «Одна секунда».

Премия «Золотой петух» основана в 1981 году Всекитайской ассоциацией работников литературы и искусства и Китайской киноассоциацией. В 2021 году впервые в истории премии была добавлена номинация «Лучший иностранный фильм».