Элиста, , 12:59 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 2 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Калмыкии с COVID-19 не смогли справиться 730 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что власти Калмыкии оценивают ситуацию по коронавирусу как стабильную. Однако почти до конца января 2022 года продолжает действовать ряд ковид-ограничений.

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