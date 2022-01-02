Лондон, , 12:58 — REGNUM Высокий холестерин не имеет ярко выраженных симптомов, но есть четыре косвенных признака, которые могут свидетельствовать о наличии данного опасного состояния. Об этом пишет Daily Express.

Холестерин LHcheM

Доктор Дебора Ли отметила, что следует обратить внимание на роговичную дугу — сероватые или белесые отложения на периферии роговицы. Еще — это желтоватые отложения жира под кожей на внутренних сторонах верхнего и нижнего века (они появляются вокруг глаз и носа).

Еще дин признак — контрактура Дюпюитрена, деформация кисти руки (перерождение сухожилий IV и V пальцев на ладонях, человеку трудно разгибать эти пальцы). И четвертый признак — плохо прощупываемый пульс на запястьях.